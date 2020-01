Bakıda tarakanların “at oynatdığı” restorandan şok açıqlama: “Yəqin, kanalizasiyadan çıxıb”

"Orada həşəratlar yox, bir dənə tarakan olub. O tarakanı mənim obyektimin içərisində axtaran oğlanı heç restoranımda da görmək istəmirəm".

Milli.Az bildirir ki, bunu Oxu.az-a "50 Qəpik" restoranlar şəbəkəsindən restoranda antisanitar vəziyyətin olduğuna dair iddialara cavab olaraq özünü restoranın rəhbəri kimi təqdim edən şəxs bildirib.

O qeyd edib ki, heç bir müştəri ona bununla bağlı müraciət etməyib:

"Bununla bağlı mənə heç kim müraciət etməyib. İkincisi, həşəratdır, hər yerdə var. Neyləyək, bütün günü düşək o həşəratın arxasınca?! Mənim obyektlərim hər bir antisanitariya qaydalarına görə yoxlanılır.

Hər həftə restoranda yoxlamalar aparılır. Həşərat ya kanalizasiyadan, ya başqa bir yerdən qalxa bilər. İndi olub da, olanda olur".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.