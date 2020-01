IDEA daha bir neçə həyəti abadlaşdırır - FOTO

İDEA ictimai birliyinin təmirə ehtiyacı olan həyətlərin abadlaşdırılmasına yönəlmiş bizim həyət layihəsi çərçivəsində daha bir yenilənən həyət sakinlərin istifadəsinə veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, sözü gedən layihə Nərimanov rayonu ərazisində yerləşir. Burada bütün işlər tamamlanmaq üzrədir.

Abadlaşma işləri yekunlaşan həyətdə əlil və sağlamlıq imkanları məhdud insanların rahat hərəkəti nəzərə alınıb.

Həyətdə yeni işıqlandırma dirəkləri quraşdırılıb, binaların fasadları, dam örtükləri təmir olunub, qaz və su təchizat sistemləri yenidən qurulub, blok girişləri bərpa olunub, zirzəmilərin məişət tullantılardan təmizlənməsi işləri həyata keçirilib.

“Əvvəl bu həyət çox bərbad vəziyyətdə idi. Baxımsızlıq baş alıb gedirdi. Əvvəlki ilə indikinin arasında yerlə göy arasında fərq göz qabağındadır. “ -SAKİN

“Bu böyüklükdə məhəllə pis gündə idi. Vətəndaşlar hamısı narazı. Binalarda heç birində abadlıq işləri olmayıbdı. Amma indi çox şükür ki, bu işlər görülür. “ -SAKİN

“50 ildir mən bu həyətdə yaşayıram. Həyətimiz bərbad vəziyyətdə idi həqiqətən. Hər tərəf uçulub dağılmışdı. Remont elədilər qəşəng, hər şey qayda-qaydasında.” – SAKİN

Əlavə olaraq gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli keçirmələri üçün şahmat meydançası, velosiped yolu, uşaq meydançası salınıb. Buna ən çox sevinən isə uşaqlardır.

“Bura çox qəşəngdi, maraqlıdı. Düzdü biz bura qonaq gəlmişik. Amma çox maraqlıdı.” -SAKİN

“Bura çox gözəl yerdi. Mən də istəyərəm yaşadığım ərazidə belə şərait olsun. “ -SAKİN

Təmir işləri daha 2 həyətdə də davam edir. Sakinlər səbrsizliklə həyətlərinin gözəlləşəcəyi günü gözləyirlər.

“Neçə illər tikilən istifadəyə verilən bina və onun həyəti bərbad vəziyyətə salınırdı. Bu gün bu təmir işləri çox gözəl aparılır. Hamı razıdı, bütün sakinlər razıdır.” -SAKİN

Layihənin əsas məqsədi Bakı həyətlərinin ekoloji cəhətdən təmiz və abad edilməsi, yaşıllıqların bərpa edilməsi, sakinlər üçün yaşam şəraitinin yaradılmasıdır. Sözügedən layihənin Bakının bütün rayonlarında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.

