Əməkdar artist Nərgiz Cəlilova görünüşündə dəyişikliklə diqqəti özünə çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı saçlarını qısaldıb. O, yeni imicdə fotosunu sosial media hesabında paylaşıb.

İzləyiciləri 59 yaşlı sənətçinin yeni tərzini bəyəniblər.

