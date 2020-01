Edisdən intim video açıqlaması

Türkiyəli müğənni Edis sosial mediada "Edis ifşa olundu" adlı altında yayılan porno videoya münasibət bildirib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi ötən gün İstanbulun Nişantaşı adlı ərazisində məkanların birində əylənib. Çıxışda media nümayəndələrinin suallarını cavablandıran ifaçı bu barədə ilk dəfə danışıb:

"Videodakı şəxs mən deyiləm. O videoya görə atam infarkt keçirirdi. Ailəm çox pis oldu. Atama mən olmadığımı dedim. Onsuz da videodakı şəxsin kimliyi də bəlli oldu".

Qeyd edək ki, yayılan porno videodakı şəxs Edisə bənzərliyi ilə diqqət çəkmişdi. Sonradan onun Rikardo Kassarini adlı italiyalı homoseksual olduğu ortaya çıxıb.

