“Bakı Nəqliyyat Agentliyi Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə əməkdaşlığa başlayıb. Əməkdaşlığın məqsədlərindən biri də peşə hazırlığı məsələsidir”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Bakı Nəqliyyat Agentliyinin (BNA) rəsmi nümayəndəsi Tərlan Səfərov “Avto FM” radiosunun “Dayanacaq” verilişində deyib.

“Bununla bağlı BNA-nın tərkibindəki Sürücü Təlim Mərkəzi ilə Təhsil Nazirliyinin Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi əməkdaşlıq edəcək”, - deyə agentliyin rəsmini qeyd edib.



