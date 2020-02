Çində koronavirusun yayıldığı Uhan şəhərindən Azərbaycan vətəndaşlarının daşınması işlərinə başlanılıb.

“Report” xəbər verir ki, hazırda yola düşəcək şəxslərin toplanışı aparılır.



