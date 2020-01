Bakıda karantində saxlanılan çinli tələbənin atası virusdan vəfat edib

1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzdə müalicə alan tələbənin kimliyi açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu BDU-nun Amerikaşünaslıq fakültəsinin III kurs tələbəsi Zhenghai Liu Youshadır.

Bu ilin yanvar ayının ortalarında Çindən Azərbaycana gələn tələbə yanvarın 27-də Kliniki Tibbi Mərkəzə daxil olub.

Tələbənin dediyinə görə, atası Çində dünyasını dəyişib. Ona görə də o hazırda 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzdə karantində saxlanılır. Kliniki Tibbi Mərkəzdə Liu Yousha müayinə olunub, onda virusun heç bir əlaməti aşkar olunmayıb, yalnız karantin müddəti ilə bağlı təhlükəsizlik baxımından nəzarətdə saxlanılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.