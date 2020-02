İtaliyanın Nazirlər Şurası qeydə alınmış iki koronavirusa yoluxma faktı ilə əlaqədar ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edildiyini açıqlayıb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, xəstəlik Romaya səfər etmiş iki çinli turistdə aşkarlanıb.

Hadisə ilə əlaqədar olaraq, İtaliyanın Səhiyyə naziri Roberto Speranza da Çinə uçuşların dayandırılmasını əmr edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.