Fransanın “Pasteur” univeristetinin alimləri koronavirusa qarşı vaksin hazırlamaq üçün fəaliyyətlərini davam etdirir.

Publika.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, elm adamları virusa qarşı vaksinin ən tez 20 ay ərzində hazırlanacağını açıqlayıb. Vaksin əvvəlcə heyvanlar üzərində sınaqdan keçiriləcək.

Qeyd edək ki, 20-yə qədər ölkəyə yayılan virus, Çində 170 nəfərin həyatına son qoyub. Minlərlə insan virusa yoluxub.

Anar Türkeş

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.