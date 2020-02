Abşeronda qanunsuz heyvan kəsimi məntəqələrində reyd keçirilib (FOTO)

Bakı. Trend:

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) ölkədə qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, həmçinin istehlakçı hüquqlarının qorunması istiqamətində tədbirləri davam etdirir.

AQTA-dan Trend-ə verilən məlumata görə, sözügedən tədbirlər çərçivəsində Agentlik əməkdaşları tərəfindən Abşeron rayonu İcra hakimiyyətinin nümayəndələri və Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşları ilə birgə rayonun Hökməli və Qobu qəsəbəsi, Xırdalan şəhəri ərazisində 14 kəsim sahəsində reyd keçirilib.

Reyd zamanı müəyyən olunub ki, həmin ünvanlarda fəaliyyət göstərən 8 mağazada ətlərin satışı antisanitar şəraitdə və baytarlıq ekspertizası aparılmadan həyata keçirilir. Bununla əlaqədar olaraq qanunsuz fəaliyyət göstərən heyvan kəsimi məntəqələrinin sahiblərinə ciddi xəbərdarlıq edilib, eyni zamanda yol kənarlarında qanunsuz heyvan kəsimində istifadə olunan dəmir qurğular icra hakimiyyəti orqanının əməkdaşları tərəfindən ləğv edilib.

AQTA əhalinin sağlamlığının qorunması və təhlükəsiz qida məhsulları ilə təmin edilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlərini davam etdirəcək və istehlakçı hüquqlarının pozulmasına yönəlmiş qanunsuz halların qarşısının alınması istiqamətində bundan sonra da ən sərt tədbirlər həyata keçirəcək.

