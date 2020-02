Türkiyədən Azərbaycana müdafiə sənayesi məhsullarının ixracı artıb

Bakı. Rufiz Hafizoğlu - Trend:

2019-cu ildə Türkiyədən Azərbaycana müdafiə sənayesi məhsullarının ixracı 2018-ci illə müqayisədə 39,85 faiz artaraq 88,675 milyon dollar təşkil edib.

Bu barədə Trend-ə Ticarət Nazirliyindən bildiriblər.

Məlumata əsasən, 2019-cu ilin dekabrında Türkiyədən Azərbaycana müdafiə sənayesi məhsullarının ixracı 2018-ci ilin dekabrı ilə müqayisədə 103,03 faiz artıb və 52,672 milyon dollara bərabər olub.

Qeyd edək ki, 2019-cu ildə Türkiyənin müdafiə sənayesi məhsulları ixracı 2018-ci illə müqayisədə 34,6 faiz artaraq 2,74 milyard dollar təşkil edib.

2019-cu ilin dekabrında Türkiyənin müdafiə sənayesi məhsulları ixracı 2018-ci ilin dekabrı ilə müqayisədə 1,9 faiz artıb və 288,66 milyon dollara bərabər olub.

