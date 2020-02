Milli.Az xəbər verir ki, ARB TV-nin "Elgizlə İzlə" verilişinə gələn müğənni uzun illərdir övlad həsrətində olduğunu deyib:

"Bu yaşımda ana olacağıma inanmazdım. Hələ də şokdayam. Mən bunun həsrətində idim. Uşağıma təhsil verəcəyəm. Dillər öyrənəcək. Bu zamana qədər nə demişəmsə onu da etmişəm. Güclü qadınam. Övladım 9 il birgə yaşadığım dini nikahdan olan yoldaşımdandır. Onun Rusiyada ailəsi və bir oğlu var".

