Əbülfəs Qarayev Sumqayıtda bir sıra mədəniyyət ocaqlarının fəaliyyəti ilə tanış olub (FOTO)

Bakı. Trend:

Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev yanvarın 31-də vətəndaşların qəbulu ilə bağlı gəldiyi Sumqayıt şəhərində bir sıra mədəniyyət müəssisələrinə baş çəkib.

Nazirlikdən Trend-ə verilən məlumata görə, Ə.Qarayev ilk olaraq Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcovla birgə Heydər Əliyev Mərkəzinin foyesində Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsinin nəzdində yaradılmış “Mədəniyyət könüllüləri” dəstəsinin təqdimatında iştirak edib.

Mərasimdə çıxış edən Ə.Qarayev bildirib ki, ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi mötəbər beynəlxalq tədbirlərin təşkilində gənclərimizdən ibarət könüllülər də fəal iştirak edirlər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2020-ci il ölkəmizdə “Könüllülər ili” elan olunub. Nazir könüllü gənclərlə işin təşkilinin sistemləşdirilməsi, onların mədəniyyət sahəsində fəaliyyətinin stimullaşdırılması məqsədilə nazirliyin müəssisələrində könüllülər şəbəkəsinin formalaşdırılmasının əhəmiyyətini vurğulayıb. “Bu proqram ölkədə vahid mədəniyyət könüllüləri bazasının yaradılmasında mühüm rol oynayır. Fəal könüllər gələcəkdə Mədəniyyət Nazirliyi sistemində vakansiya yaranan zaman işlə təmin olunacaqlar”, - deyə nazir bildirib.

Nazir həmçinin Heydər Əliyev Mərkəzində tərtibatçı-rəssam Ramin Allahverdiyevin əl işlərindən ibarət sərgi ilə tanış olub. Sərgidə fərqli formatda hazırlanan geniş çeşidli suvenirlər nümayiş etdirilir.

Ə.Qarayev daha sonra Sumqayıt şəhərində yerləşən bir sıra mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyəti ilə tanış olub.

2019-cu ildə açılışı keçirilən “Nizami” kinoteatrında nazirə məlumat verilib ki, ikimərtəbəli binada hər biri 80-100 yerlik olmaqla üç kinozal və digər inzibati otaqlar var. Müasir səviyyədə yaradılan, ən son texnoloji yeniliklərə əsaslanan video və audiosistemlə təchiz olunan kinoteatrın yeni binasının istifadəyə verilməsi Sumqayıtın mədəni həyatında mühüm hadisədir. Bu, şəhər həyatı ilə bağlı mədəni tədbirlərin keçirilməsini daha da stimullaşdıracaq, insanların istirahətinin təşkilində əhəmiyyətli rol oynayacaq, gənclərin bu tədbirlərdə daha fəal iştirakına təkan verəcək.

Ə.Qarayev daha sonra Sumqayıt Bulvarı ərazisində yerləşən Muğam Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olub. Diqqətə çatdırılıb ki, mərkəzin binasında konfrans zalı, qrim, məşq, rejissor otaqları yaradılıb və zəruri avadanlıqla təchiz edilib. Tamaşaçı tutumu 400 nəfər olan konsert zalında müxtəlif mədəni tədbirlərin, o cümlədən muğam gecələrinin keçirilməsi üçün hər cür şərait var.

Nazir daha sonra Bayraq Muzeyi və Sumqayıt Bulvarı ilə də tanış olub.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.