İspaniya kubokunda 1/4 finalın püşkü atılıb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, bu mərhələdə aşağıda adları qeyd olunan komandalar üz-üzə gələcək:

"Real" - "Real Sosyedad"

"Atletik" - "Barselona"

"Qranada" - "Valensiya"

"Mirandes" - "Vilyarreal"

Qeyd edək ki, bu mərhələnin oyunları 4,5,6 fevral tarixlərində keçiriləcək.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.