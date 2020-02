Rusiya konoravirusla bağlı daha bir qadağa tətbiq edib.

Milli.Az BakuPost-a istinadən verir ki, Çində istehsal olunan "Xiaomi", "Vivo", "Realme", "Huawei", "ZTE" və "Lenovo" smartfonlarının Rusiyaya ixracı dayandırılıb.

Bildirilir ki, bu qərarın qəbul edilməsi Çində tüğyan edən koronavirus epidemiyası ilə bağlıdır. O da əlavə olunub ki, qadağa müvəqqəti xarakter daşıyır.

Milli.Az

