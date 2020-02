Türkiyə musiqisinin tanınmış siması, məşhur müğənnilərin meneceri Gizem Utku 42 yaşında vəfat edib.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Bildirilib ki, bir müddətdir müalicə alan Utku xəstəxanada həyatını itirib.

Sənətçinin vəfatı ilə əlaqədar türkiyəli müğənnilər başsağlığı mesajları yayımlayıb.

Anar Türkeş

