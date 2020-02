Çindən sevindirici xəbər: 130 nəfər koronovirusa qalib gəldi

Çində 130-dan çox insan ölümcül virusdan qurtularaq sağalıb.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, Çinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı (BMT) daimi nüməyəndəsi Çjan Çzyun bildirib ki, koronavirusla mübarizə ölkənin əsas prioritetidir və bu istiqamətdə artıq ilkin addımlar atılıb.

"Əvvəl mütəxəssislər virusun təbiətini və onunla necə mübarizənin aparmağın yollarını bilmirdilər. İndi isə bu istiqamətdə irəliləyiş var və bu virusu digər oxşar xəstəliklərdən ayırd edə bilirlər. Bunun sayəsində artıq 130-dan çox insan bu təhlükəli xəstəlikdən sağalıb", - deyə Ç.Çzyun bildirib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.