Böyük Britaniya 47 il əvvəl qoşulduğu Avropa Birliyindən bu gün yerli vaxtla 23:00-da (Bakı vaxtı ilə 03:00-da) çıxacaq.

Publika.az xəbər verir ki, Londonun qurumdan ayrılmasına saatlar qalarkən krallığın bayraqları ittifaqın binalarından endirilib. Avropa Birliyində Böyük Britaniyanın rəmzləri yığışdırılıb.

Qeyd edək ki, London bu gün ittifaqı rəsmi olaraq tərk etsə də, proses ilin sonuna qədər davam edəcək.

Anar Türkeş

