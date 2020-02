15 dəqiqədə 13,2 milyard dollar qazandı

Dünyanın ən varlı adamı olan "Amazon" şirkətinin rəhbəri Ceff Bezos varidatını daha da artırıb.

Milli.Az xəbər verir ki, ötən gün şirkətin rüblük göstəriciləri açıqlanandan sonra dünya bazarında "Amazon"un səhmləri kəskin bahalaşıb. Nəticədə şirkətin dəyəri 15 dəqiqə ərzində 13,2 milyard dollar yüksəlib.

Bildirilir ki, ümumi bahalaşma 12 faizdən çoxdur. Səhmlərin belə dəyər qazanmasında "Amazon"un record həddə - 87,4 milyard dollar məbləğində gəlir əldə etməsi səbəbindən baş verib.

Qeyd edək ki, Ceff Bezosun varidatı 129,5 milyard dollar çatıb. (publika.az)

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.