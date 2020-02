2019-cu ilin ən yaxşı FOTOları - SİYAHI

Fotoqrafiya sahəsinin nüfuzlu yarışmalarından olan "Panasonik Dünya Fotoqrafiya müsabiqəsi"nin (Panasonic World Photography) qalibləri məlum olub.

Milli.Az xəbər verir ki, yarışmaya qatılan fotoqraflar bir neçə kateqoriyada mübarizə aparıb.

Müsabiqədə mükafat qazanan fotolar aşağıdakı siyahıda yer alıb:

Hərəkət kateqoriyası

Birinci yer: Yakob Kenedi - Qar adamları (Snowshowmen)

Heyvanlar aləmi

Birinci yer: Etan Man

İlin fotosu: Aleks Ham

Səyahət kateqoriyası

Birinci yer: Luka Fazekas

Ağ-qara kateqoriyası

Birinci yer: Elen Kap

İlin gənc fotoqrafı: Henri Hovard

Mənzərə kateqoriyası

Birinci yer: Antoni Lavrens

İnsanlar və portret kateqoriyası

Birinci yer: Alis Mariet. (publika.az)

