Günəşin ƏN AYDIN görüntüsü çəkildi - VİDEO - FOTO

Diametri təqribən 1,4 milyon kilometr olan Günəşin "İnouye" teleskopu ilə fotosu çəkilib.

Milli.Az xəbər verir ki, ABŞ-ın Havay ştatında çəkilən fotonu digərləndirən fərqləndirən əsas amil bütün detalların aydın görünməsidir.

Fotoya əsasən Günəş səthinin orta hissəsində parlaq dənəvər quruluş olduğu qeyd olunub. Bu quruluşun Fransanın ümumi sahəsi ilə eyni olduğu bildirilib.

Günəşin hüceyrəyə bənzər formada olması da diqqət çəkən detallar arasındadır.

Layihənin idarəçilərindən olan Tomas Rimmel mövzu ilə bağlı verdiyi açıqlamada Günəşin əslində daha kiçik strukturlardan meydana gəldiyini vurğulayıb. (publika.az)

