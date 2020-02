Naməlum şəxslər ABŞ Prezidenti Donald Trampın Floridadakı iqamətgahına girməyə çalışıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, avtomobildə olan iki nəfər binanın mühafizə kordonlarını qıraraq əsas girişə tərəf yönəlib. Mühafizəçilər onları yalnız atəş açmaqla dayandıra biliblər. Bundan sonra avtomobildəkilər qaçaraq gizlənməyə çalışıblar. Ancaq onlar ələ keçirilib. Polis insidentin detallarını araşdırır.

Məlumata görə, Tramp bu gün axşam həmin iqamətgaha gedəcəkmiş.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.