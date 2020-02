Rusiyada koronavirusa yoluxma hadisəsi qeydə alınıb.

Bu barədə “Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir.

Qeyd edilir ki, Zabaykalyedə və Tümen vilayətlərində yeni pnevmaniyaya ilk yoluxma hadisələri qeydə alınıb. Virusa yoluxan hər iki şəxs Çin vətəndaşlarıdır.





