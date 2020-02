Abşeronda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Xırdalanda qeydə alınıb.

Belə ki, 16 yaşlı Nihad İsgəndərli tanıdığı şəxs tərəfindən ayağından bıçaq zərbələri alıb. Yaralı təcili tibbi yardım briqadasının köməkliyi ilə xəstəxanaya gətirilib.

Yaralının sözlərinə görə, hadisə mübahisə zəminində baş verib.



