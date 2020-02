Dünyanın ən gözəl çimərliklərinin olduğu məkan

"Conde Nast Traveller" turizm üzrə qabaqcıl jurnalın oxucuları Yunanıstanın Skiatos adasını dünyanın ən gözəl çimərliklərin yerləşdiyi məkan olduğunu bildiriblər.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, jurnalın 600 min oxucusu məhz bu adaya səs verib. Qeyd olunub ki, Skiatos ən məşhur istiqamətlərdən biridir. Burada 60 hotel yerləşir. Adanın turistik məkanlarında yüksək səviyyədə xidmət, infrastrukturu, çimərlikləri hər il buraya çox sayda turistin gəlməsinə səbəb olur. Skiatosdan sonra Kulebra, Borakay, Kiava, Palay, Seyşel adaları, Xilton Xed Aylend, Kuk adaları, Uitsandey və Anqilya siyahıda ən gözəl adalar seçilib.

Milli.Az

