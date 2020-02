Bakıda döyülmə hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Keşlə qəsəbəsində qeydə alınıb.

Belə ki, 1987-ci il təvəllüdlü Bayramova Quba Rəşid qızı həyat yoldaşı tərəfindən döyülüb. Yaralı təcili tibbi yardım briqadasının köməkliyi xəstəxanaya çatdırılıb. O, belindən və ayağından xəsarətlər alıb.



