"Qalatasaray" klubu sabiq futbolçusu Semih Kayanı yenidən geri qaytarıb.

Publika.az-ın məlumatına görə, komanda Çexiyanın "Sparta" klubunda çıxış edən 29 yaşlı müdafiəçini icarəyə götürüb.

Qeyd edək ki, Semih 2009-2017-ci illərdə "Cim Bom"da çıxış edib.

