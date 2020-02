"Brent" markalı neftin aprel fyuçerslərinin qiyməti Londonun "ICE" birjasında saat 23:14 (GMT+4) üçün 2,45 faiz düşərək 55,93 dollar/barel olub.

Trend-in "TASS"a istinadən verdiyi məlumata görə, son dəfə "Brent" markalı neftin qiyməti 56 dollardan/barel aşağı ötən il avqustun 7-si olub.

Milli.Az

