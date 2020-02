Günün qoroskopu: məhsuldar və perspektivli gündür

Qoç - dəqiq, ehtiyatlı, sayıq olun. Başladığınız işdə diqqətli çalışın ki, pis fəsadlara malik ciddi səhvlərə yol verməyəsiniz. Maraqlarınızı qoruyarkən qohumlarınızı və yaxınlarınızı unutmayın. Hiyləgər, fəndgir olun. Təhlükəli rəqib və ya bədxahı üstələdiyinizi düşünsəniz də, belə deyil.

Buğa - emosiyalarınızın öhdəsindən gəlin. Hirs və qıcıq problemlər yarada bilər. Dəyər verdiyiniz insanlarla münasibətləri sərinləşdirməyin, münaqişə etməyin. Özünüzü peşman və günahkar hiss edəndə yanlışlıqların fəsadlarını aradan qaldırmaq üçün konkret addım atın.

Əkizlər - imicdə dəyişikliklər üçün əlverişli zamandır. Yaradıcılıq potensialı səviyyəsi yüksəkdir. Qeyri-standart, parlaq ideyalar ola bilər. Yaxşı gəlir istisna deyil.

Xərçəng - əlverişli gündür. Qarşınızda yeni, perspektiv imkanlar yaranır. Mürəkkəb işlərdə uğur qazanmaq, çətin işləri həll etmək imkanları var. İstənilən format və səviyyəli görüşlər uğurla başa çatacaq. Əvvəllər rəqiblərinizi dəstəkləyən insanlar indi sizə yardım edirlər.

Şir - məhsuldar və perspektivli gündür. Düşünülməmiş addımlar atmayın. Tələsik qərar və ya hövsələsiz davranış fəsadlara səbəb ola bilər. Aldığınız məlumatları təhlil etmədən atılan addımların nəticələri sonradan sizi təəssüfləndirə bilər. Günün ikinci yarısında yarımçıq işi tamamlayın.

Qız - çətin, qarışıq, qarğaşalı gündür. Vurnuxmalar sizi çaşdırmasın. Ən yaxşı məziyyətlərinizi nümayiş etdirməyə hazır olun. Yalnız bu minvalla mənfi təmayüllərin öhdəsindən gələ bilərsiniz. Hadisələrin inkişaf məcrasına təsir etməyin. Situasiyanı sürətlə dəyişmək cəhdləriniz uğursuzluğa düçar olacaq. Problemlər isə tam əksinə, daha da ağırlaşaraq ciddiləşəcək.

Tərəzi - yaxın ətrafınızda yeni simalar peyda olacaq. Baş verənləri anlamağa, dəyişikliklərə hazır olmağa çalışın. Yeniliklərin bəziləri əlverişli olmasa da, situasiyadan tam bəhrələnin. Günün ikinci yarısı məhsuldar dövrdür. İşlərdə və şəxsi həyatınızda keyfiyyətli dəyişikliklər başlaya bilər.

Əqrəb - Səhhətinizə fikir verin. Qəbul etməyə hazırlaşdığınız dərman preparatlarının istifadə müddətinə diqqət yetirin. Axşam saatları yağlı, "ağır" yemək yeməyin.

Oxatan - maliyyə baxımından uğurlu gündür. Addım və qərarlarınızda qətiyyətli olun. İradəli olun, prioritetlərlə məqsədləri müəyyənləşdirin. Günün ikinci yarısında gəlir şansları yaranır. Maliyyə vəsaitindən qənaətlə bəhrələnin, bədxərclik etməyin.

Oğlaq -sizi heyrətləndirəcək, hətta təşvişə salacaq hadisələr baş verə bilər. Yaxın ətrafınızdakı insanlar sizi xəbərlər və yeni ideyalarla heyrətləndirə bilərlər. Günün ikinci yarısında problemlə qarşılaşacaqsınız. Mövqeyinizin sərt izharı dostlardan və ya yaxınlardan birinin xətrinə dəyə bilər.

Dolça - maliyyə itkiləri istisna deyil. Qüvvə və potensialınıza həddən ziyadə güvənərək düşünülməmiş addımlar atmayın. Eqoist və xudpəsənd açıqlamalar ümumi işin ziyanınadır. Günün ikinci yarısında işgüzar aktivliyi artırın. Yaxşı tanımadığınız insanlarla əlaqələr qurun, onların imkanlarından bəhrələnməyə çalışın. Axşam saatlarında dostlarla birlikdə istirahət edin.



Balıqlar - ətalətli, süst olmayın. Fəallıq nümayiş etdirin. Qarşınıza qoyduğunuz məqsədə doğru sürətlə irəliləyin. Yaxın ətrafınızdakı insanlar sizə üz tutur, problemlərini "hədiyyə" etmək istəyirlər. Maraqlarınızın tam təminatına çalışın. Tərəfdaşınız sizinlə əməkdaşlığın perspektivlərinə əsla şübhə etməməlidir.

Milli.Az

