Bakıda döyülmə hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Ayna Sultanova heykəlinin yaxınlığında yerləşən "Bizim market"də qeydə alınıb.

Belə ki, 1982-ci il təvəllüdlü Leyla Həsənova tanıdığı şəxs tərəfindən döyülüb.

Yaralı təcili tibbi yardım briqadasının köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Ona burun sümüyünün sınığı diaqnozu qoyulub.



