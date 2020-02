Türkiyədə zəlzələ olub.

Bu barədə “Report” Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, yeraltı təkanlar Elazığ şəhərinin Sivrice rayonunda 4 maqnitudada qeydə alınıb. Zəlzələ ocağı 1,5 km dərinlikdə yerləşib.

Dağıntı və ya tələfat barədə məlumat yoxdur.



