Damlanın paylaşdığı şəkil müzakirələrə səbəb oldu - FOTO

Müğənni Damla paylaşdığı foto ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin anlaşılmayan pozada çəkdirdiyi fotosu maraqlı müzakirələrə səbəb olub.

Uzun qəhvəyi rəngdə paltoya bürünən məşhur belini əyərək hər iki əlini dizinə qoyub.

Fotoqraf Ramin Aslanovun kamerasına poza verən sənətçinim duruşu izləyicilər tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Onlar bu pozanın nə anlam daşıdığını yazaraq, Damlanı tənqid ediblər.

“Kim sizə desə ki, o qatar getdi, gülərək cavab verin ki, hələ gəmilər və təyyarələr var” başlığı altında ifaçı tərəfindən “İnstagram” hesabında yayımlanan şəklə 10 mindən çox bəyənmə və 130-dan çox şərh gəlib.



