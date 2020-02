Honkonq universitetinin alimləri koronavirusun artımının ilk fotolarını yayıblar.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Bloomberg” məlumat yayıb.

Şəkillərdə 2019-nCoV koronavirusuna yoluxmuş hüceyrə təsvir edilib.



