Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası üzvlərinin sayı artırılıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə qərarı baş nazir Əli Əsədov imzalayıb.

“Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 14 iyun tarixli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Prezidentinin 2016-cı il 9 avqust tarixli Fərmanının 1.1.5-ci yarımbəndinə əsasən Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 4 dekabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası haqqında Əsasnamə”nin 5.1-ci bəndinə edilmiş dəyişikliyə əsasən Şuranın üzvlərinin sayı 26 nəfərə çatdırılıb. Şuranın əvvəlki tərkibi 15 nəfərdən ibarət idi.

Qeyd edək ki, Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının tərkibi Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.



