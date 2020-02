SON DƏQİQƏ: ABŞ-da fövqəladə vəziyyət elan edildi

ABŞ-da koronavirusla bağlı fövqəladə vəziyyət elan edilib.

Publika.az CNN-ə istinadən xəbər verir ki, qərarə əsasən Çindən gələn amerikalılar hava limanlarında xüsusi müayinədən keçiriləcək. Daha sonra isə onlar 14 gün ərzində nəzarət altında saxlanılacaq. Bundan əlavə, Çinə səyahətlə bağlı məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Qeyd edək ki, indiyə qədər ABŞ-da 6 nəfərdə virus aşkarlanıb.

Qeyd edək ki, 20-yə qədər ölkəyə yayılan virus, Çində 200-dən çox insanın həyatına son qoyub. Minlərlə insan virusa yoluxub.

Anar Türkeş

