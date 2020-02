Bazar günündən Birləşmiş Ştatlar hakimiyyəti koronavirusun yayılmasına görə ölkə ərazisində fövqəladə vəziyyət rejimini tətbiq edir.

“Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Birləşmiş Ştatların səhiyyə və sosial xidmətlər naziri Aleks Azar Ağ Evdə keçirdiyi brifinqdə bildirib.



