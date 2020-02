İraqda ABŞ hərbçilərinin olduğu aviabaza yaxınlığına 5 mərmi atılıb

İraqın şimalında ABŞ hərbçilərinin yerləşdirildiyi aviabazanın yaxınlığına 5 minaatan mərmisi düşüb.

“Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İraqın təhlükəsizlik orqanlarının mətbuat xidməti bildirib.

"Neynəva əyalətində Kayyara təyyarə bazasının yaxınlığına beş minaatan mərmisi düşüb", - xəbərdə deyilir. Mətbuat xidməti əlavə edib ki, ölənlər və ya xəsarət alanlar yoxdur, bazaya maddi ziyan dəyməyib.

Mosul əyalətinin inzibati mərkəzindən cənubda yerləşən Kayyara bazası 2003-cü ildən ABŞ qoşunları tərəfindən istifadə olunur. Təyyarə bazası artıq 2019-cu ilin noyabrında raket atəşinə məruz qalıb.



