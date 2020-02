İspaniyada koronavirusa ilk yoluxma hadisəsi qeydə alınıb.

“Report” xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nаzirliyi bildirib.

Qeyd edilir ki, virus beş alman turistindən birində aşkarlanıb. Onlar Homera (Kanar adaları) adasının klinikasında karantində olublar və analizlər Madriddəki III Karlos İnstitutuna göndərilib.

“Analizlərdən biri müsbət nəticə verib”, - Səhiyyə Nаzirliyinin xəbərində deyilir.

Virusun aşkarlandığı turist ətraf aləmdən təcrid olunub.

Daha əvvəl bildirilirdi ki, beş alman turistindən ikisi Almaniyada koronavirus aşkarlandığı şəxslərlə ünsiyyətdə olublar. Alman həkimlər ispaniyalı həmkarlarına bu barədə xəbərdarlıq etdilər. Bundan sonra turistlər karantinlə göndəriliblər.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.