Yaponiyada helikopter qəzası baş verib.

“Report”un məlumatına görə, bu barədə NHK telekanalı xəbər verib.

Fukusima prefekturasında ölkə polisinin helikopteri qəzaya uğrayıb. Helikopterin qalıqları düyü əkini sahəsində aşkarlanıb.

Yaponiyanın xilasetmə və təcili yardım xidmətlərinin funksiyasını icra edən yanğınsöndürmə qurumundan bildirilib ki, qəza nəticəsində xəsarət alanlar var.

Hadisə zamanı helikopterdə 7 nəfər olub. Qəzanın səbəbləri araşdırılır.



