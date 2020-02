ABŞ-da ölkə prezidenti Donald Trampın Floridadakı malikanəsinin olduğu qapalı zonaya avtomobilin qanunsuz girişi ilə əlaqədar opera müğənnisi həbs edilib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə yerli “The Palm Beach Post” qəzeti bildirib.



