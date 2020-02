Bakı. Trend:

Yaponiyanın Fukusima prefekturasında helikopter qəzaya uğrayıb.

Trend-in "TASS"a istinadən verdiyi məlumata görə, helikopterdə olan 7 nəfər qəza nəticəsində xəsarət alıb. Onlar xəstəxanaya çatdırılıb.

Bildirilir ki, xəsarət alanlardan birinin vəziyyəti ağırdır.

Qəzanın səbəbi araşdırılır.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.