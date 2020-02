Azərbaycan vətəndaşlarının Çindən təxliyə prosesi başa çatıb

Çində koronavirusun kütləvi yayıldığı Uhan şəhərindən Azərbaycan vətəndaşları təxliyə edilib.

“Report” xəbər verir ki, Azərbaycan vətəndaşlarını gətirən təyyarə Uhan hava limanından səmaya qalxıb. Təyyarə əvvəlcə Ulan Batora uçacaq və Türkiyə paytaxtı Ankarada yerə enəcək.



***18:39

“Report” xəbər verir ki, hazırda yola düşəcək şəxslər avtobuslarla aeroporta göndərilir.

Şəhər hava limanında müayinə edildikdən sonra qızdırma və başqa əlamətlər aşkar edilməsə, onların bu gecə Türkiyə Ordusuna məxsus nəqliyyat təyyarəsi ilə yola salınacağı gözlənilir.

Xatırladaq ki, bundan əvvəl Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan öz vətəndaşları ilə bərabər Uhan şəhərindəki Azərbaycan vətəndaşlarını da təxliyə edəcəklərini açıqlamışdı.



Wuhan

Qeyd edək ki, Uhan şəhərində 7 nəfər Azərbaycan vətəndaşı var. Onlar, əsasən, tələbələrdir.



















