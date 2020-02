Polşa ABŞ-dan 32 ədəd “F-35” təyyarəsi alacaq.

Publika.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Dövlət Departamenti məlumat yayıb. Bildirilib ki, bununla bağlı Polşa ilə 4,6 milyard dəyərində müqavilə imzalanıb.

Təyyarələrin Polşaya nə vaxt təhvil veriləcəyi açıqlanmayıb.

Anar Türkeş

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.