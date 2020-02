“Al-Qaida” lideri ABŞ tərəfindən ÖLDÜRÜLDÜ

“Al-Qaida”nın Ərəbistan yarımadasındakı lideri Qasim ar-Raymi Birləşmiş Ştatların Yəmənə endirdiyi hava zərbələri zamanı öldürülüb.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" qəzeti məlumat yayıb. Bildirilib ki, ABŞ bir neçə ay ərzində ar-Rayminin olduğu yeri müəyyənləşdirib. 2019-cu ilin noyabrında Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi Yəməndə informatordan terrorçunun olduğu yeri haqqında məlumatlar alıb. Bundan sonra Amerika kəşfiyyatı onu pilotsuz təyyarələrin köməyi ilə axtarıb. ABŞ yanvarda Yəmənin ərazisinə zərbə endirib.

ABŞ-ın rəsmi şəxsləri bu informasiya ilə bağlı əlavə təsdiqləri aldıqdan sonra ar-Rayminin məhv edilməsini elan edəcəklər.

