Britaniya rəsmən Aİ-dən çıxdı

Böyük Britaniya yerli vaxtla saat 23:00-da (03:00 GMT+4) rəsmi olaraq Avropa İttifaqının tərkibindən çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki,ölkənin həyatında yeni mərhələnin başlanğıcını Londonun mərkəzində toplaşan minlərlə "Brexit" tərəfdarı sevinclə qarşılayıblar.

Bundan bir saat öncə isə Boris Conson video çıxışında Brexitin son deyil, başlanğıc olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, bundan sonra Britaniya üçün 11 aylıq bir keçid dövrünə icazə verilir, bu müddət ərzində Böyük Britaniya sərbəst ticarət razılaşması üzərində danışıqlar apararkən Aİ-nin qaydalarına əməl etməyə davam edəcək.

