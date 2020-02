"Mançester Siti" müdafiəçisi Anxelinonu "Leyptsiq"ə icarəyə verib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı müdafiəçi bu mövsümün sonuna qədər Bundesliqa təmsilçisində oynayacaq. O, yeni klubunda 3 nömrəli forma ilə çıxış edəcək.

Xatırladaq ki, Anxelino bu mövsüm Premyer Liqada 6 matçda oynayıb.

Milli.Az

