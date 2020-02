“Chenot Palace Gabala”- dan xüsusi Sevgililər Günü təklifi

Sevdiyiniz insanla əsrarəngiz təbiət qoynunda istirahət etmək, həm stress atmaq, həm də müalicəvi prosedurlarından faydalanmaq fürsətini qaçırmayın. Sevgililər Günü ərəfəsində bütün cütlükləri bu özəl anı “Chenot Palace Gabala”-da keçirməyə dəvət edirik!

Tibbi sağlamlıq mərkəzinin yeni konsepsiyasını təqdim edən “Chenot Palace Gabala” fərdiləşdirilmiş və effektiv müalicə metodlarımız, proseduralarımız və məhsullarımız vasitəsi ilə orqanizmi təmizləməyi, sağlamlıq vəziyyətini yaxşılaşdırmağı, enerji almağı, həyat tonusunu yüksəltməyi, bədən və ruh arasında harmoniya yaratmağı arzu edən qonaqlara xüsusi təklifdən yararlanmaq üçün imkan yaradır:

- 3 günlük və ya 1 həftəlik Anri Şeno proqramını bron etdikdə otağa 50% endirim əldə edin;

- 2 həftəlik Anri Şeno proqramını bron etdikdə qaldığınız müddət üçün otağı ödənişsiz əldə edin.



Ətraf mühitin çirklənməsindən dolayı havada yaranan zərərli qazlar, emal edilmiş və yaxud qeyri-üzvi qida məhsullarından gündəlik istifadə, passiv həyat tərzi, zərərli vərdişlər, gündəlik olaraq yaşadığımız stress, gərginlik və s. kimi orqanizmə zərərli olan səbəblərin yaratdığı toksinlərin təsirinə məruz qalırıq. Zamanla zərərli toksinlərin miqdarı artdıqca orqanizmimiz yüklənir və bu da bizim sağlamlığımıza zərərsiz ötüşmür. Məhz “Chenot Palace Gabala Health Wellness Hotel” orqanizmə zərər verəcək toksinlərdən qurtulmaq, sağlamlığın möhkəmlənməsinə və xarici görünüşün yaxşılaşmasına yönəlmiş effektiv müalicə proseduru ilə sizlərə xidmət göstərməkdədir.

SPA konseptini sağlamlığın qorunub saxlanılması üçün effektiv vasitə kimi dəyərləndirənlər “Chenot Palace Gabala” mərkəzinə etibar edə bilərlər, çünki bura bədən və ruhun tam harmoniyada qalması üçün ideal yerdir.

Telefon: +994 24 205 44 11/04

+994 50 290 28 78

Ünvan: Nohurqışlaq, Qəbələ, Azərbaycan

E-mail:[email protected]

Website:www.chenotpalacegabala.com

