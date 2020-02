Avstraliyanın paytaxtı Kanberrada və ətraf şəhərlərdə fövqəladə vəziyyət elan edilib.

Publika.az xəbər verir ki, buna səbəb bölgədə son 20 ilin ən güclü meşə yanğınlarının müşahidə edilməsidir. Yanğınlar bölgədə 19 min hektar ərazini külə çevirib. Məlumata görə, alov sürətlə yaşayış məntəqələri istiqamətində irəliləyir.

Qeyd edək ki, Avstraliyada 5 aydır davam edən meşə yanğınları nəticəsində 30-a qədər insan həyatını itirib. 1 milyard heyvan tələf olub.

Anar Türkeş

