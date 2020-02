Amerikalı müğənni Siara yenidən ana olacaq.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, futbolçu Rassel Uilson ilə ailəli olan ifaçının 3-cü övladı dünyaya gələcək.

Bu barədə Siara İnstaqram hesabında alt paltarında olduğu hamilə fotusuna 3 rəqəmini yazaraq məlumat verib.

Qeyd edək ki, cütlüyün toyu 2016-cı ildə olub. Siaranın bu nikahdan 2 yaşlı qızı, keçmiş repçi sevgilisi "Future"dən (Deman Uilbern) isə 5 yaşlı oğlu var.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.