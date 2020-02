3 Kiloqramlıq Zaqatala çörəyi - VİDEO

Zaqatalanın Muğanlı kəndində bişirilən çörək bişirilmə qaydasına görə, hər kəs tərəfindən bəyənilir, çəkisinə görə isə maraqla qarşılanır. Təsəvvür edirsiniz,çörəyin çəkisi nə az,nə çox 3 kiloqramdan artıqdır. Bu normal çörəklərin çəkisindən 6-7 dəfə çoxdur...

Mətbuat.az xəbər verir ki, həm çəkisi, həm də bişirilmə qaydaları ilə seçilən bu çörəyin digərlərindən fərqləndirən özünəməxsus cəhətləri var.Çörəyin bişirilməsindən danışan Nuranə xanım deyir ki, xəmir səhər tezdən yoğurulur,əvvəlcədən hazırlanmış təbii maya,el dili ilə desək, balatı ilə yoğurulmuş xəmir ən azı iki saat üstü bağlanaraq acımaq üçün müəyyən istilikdə saxlanılır.

“ Balatı bilirsiz nədir ? Bu xəmiri bu gün yoğuranda sabah üçün biraz xəmir götürürük. O bizə bunu acıtmağa kömək edir “ - Nuranə Murtuzəliyeva (Çörək bişirən)

Kürənin lazımi səviyyədə qızdığı yoxlandıqdan sonra hazır kündələr kürənin içinə qoyulur. Heç bir süni qatqısı olmayan bu çörəyi payız və qış aylarında bir ay, yaz-yayda isə 15-20 günə kimi saxlamaq olur.1 ədədi 5-6 çörəyi əvəz edən Muğanlı çörəyinin müştərisi də az deyil.Çörəyi almaq üçün 25 kilometr uzaqlıqda yerləşən şəhər mərkəzindən,hətta qonşu rayonlardan da Muğanlıya gəlirlər. Gün ərzində 25-30 çörək bişirə bilən Muğanlı sakinləri, bu rəqəmin az olmasını çörəyin çəkisinin çoxluğu ilə əlaqələndirirlər. Artıq onlar çoxlu sayda çörək bişirmək üçün yeni soba da ixtira ediblər.

“ Bu peçdə həm çörək bişirmək olur, həm şirniyyat, həm də lavaş. Lavaşı da bunun vasitəsilə hərtərəfli qızardırıq. “ - Mikayıl Rəsulov (Muğanlı kənd sakini)

Muğanlı çörəyin qiyməti isə çəkisindən asılı olaraq 2-3 manat arasında dəyişir.

